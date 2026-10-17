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Fight News 24 Новости бокса Дюбуа – Уордли: онлайн-трансляция боя
17 октября, 23:27
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Дюбуа – Уордли: онлайн-трансляция боя

Александра Власова

В субботу, 17 октября, состоится долгожданный реванш между британскими боксерами. На ринге сойдутся Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли.

Этот поединок станет для них уже вторым в этом году. 24 Канал проведет текстовую трансляцию поединка.

Что известно о первой встрече Дюбуа и Уордли

Первый поединок между Дюбуа и Уордли состоялся в ночь на 10 мая в Манчестере и завершился драматической победой Дюбуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Уордли дважды отправлял соперника в нокдаун, в первом и третьем раундах, однако Даниэль сумел оправиться, перехватить инициативу и нанести оппоненту серьезное рассечение. В итоге рефери остановил бой, а Дюбуа отобрал у британца пояс чемпиона мира по версии WBO.

Уордли потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

Как прошел второй бой

Главный бой вечера запланированный ориентировочно в 00:30 по киевскому времени.

Оба боксера продемонстрировали рекордные для себя показатели на взвешивании. Дюбуа оказался тяжелее Уордли: его вес составил 115,17 килограмма, тогда как соперник показал 112,63 килограмма.

В Украине вечер бокса можно посмотреть в прямом эфире на медиасервисе DAZN по системе PPV (платная трансляция).

"Динамит" одержал 23 победы, 22 из которых нокаутом, и потерпел 3 поражения в 26 поединках. На счету Уордли – 20 побед (19 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья в 22 боях.

23:42, 17 октября

Филип Хргович будет присутствовать на поединке Дюбуа – Уордли

Хорватский боксер, действующий чемпион мира по версии IBF, станет одним из гостей вечера бокса и в прямом эфире будет наблюдать за реваншем между Дюбуа и Уордли.

Скриншот из трансляции DAZN

23:21, 17 октября

Дюбуа и Уордли уже готовятся к бою

Британские боксеры готовятся к выходу на ринг. Впереди еще один поединок в андеркарде, после которого представители Великобритании сразятся друг с другом.

Подготовка спортсменов / Фото скриншот из трансляции DAZN

21:29, 17 октября

Вечер бокса начался

Началась андеркард-программа боксерского вечера. Первыми на ринг вышли Нельсон Бирчалл и Леви Джайлс. Всего перед главным событием запланировано четыре поединка, после которых в рамках основного карда состоится пятый и самый ожидаемый бой вечера – противостояние Дюбуа и Уордли.

18:59, 17 октября

Поединок Дюбуа – Уордли, ориентировочно, начнется в 00:15 – 00:30. Точное время будет зависеть от продолжительности предыдущих боев андеркарда.