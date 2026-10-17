Дюбуа – Уордли: онлайн-трансляция боя

В субботу, 17 октября, состоится долгожданный реванш между британскими боксерами. На ринге сойдутся Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли.

Этот поединок станет для них уже вторым в этом году. 24 Канал проведет текстовую трансляцию поединка.

Что известно о первой встрече Дюбуа и Уордли

Первый поединок между Дюбуа и Уордли состоялся в ночь на 10 мая в Манчестере и завершился драматической победой Дюбуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Уордли дважды отправлял соперника в нокдаун, в первом и третьем раундах, однако Даниэль сумел оправиться, перехватить инициативу и нанести оппоненту серьезное рассечение. В итоге рефери остановил бой, а Дюбуа отобрал у британца пояс чемпиона мира по версии WBO.

Уордли потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

Как прошел второй бой

Главный бой вечера запланированный ориентировочно в 00:30 по киевскому времени.

Оба боксера продемонстрировали рекордные для себя показатели на взвешивании. Дюбуа оказался тяжелее Уордли: его вес составил 115,17 килограмма, тогда как соперник показал 112,63 килограмма.

В Украине вечер бокса можно посмотреть в прямом эфире на медиасервисе DAZN по системе PPV (платная трансляция).

"Динамит" одержал 23 победы, 22 из которых нокаутом, и потерпел 3 поражения в 26 поединках. На счету Уордли – 20 побед (19 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья в 22 боях.