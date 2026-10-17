Дюбуа – Уордли: онлайн-трансляция боя
В субботу, 17 октября, состоится долгожданный реванш между британскими боксерами. На ринге сойдутся Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли.
Этот поединок станет для них уже вторым в этом году. 24 Канал проведет текстовую трансляцию поединка.
Что известно о первой встрече Дюбуа и Уордли
Первый поединок между Дюбуа и Уордли состоялся в ночь на 10 мая в Манчестере и завершился драматической победой Дюбуа техническим нокаутом в 11-м раунде.
Уордли дважды отправлял соперника в нокдаун, в первом и третьем раундах, однако Даниэль сумел оправиться, перехватить инициативу и нанести оппоненту серьезное рассечение. В итоге рефери остановил бой, а Дюбуа отобрал у британца пояс чемпиона мира по версии WBO.
Уордли потерпел первое поражение на профессиональном ринге.
Как прошел второй бой
Главный бой вечера запланированный ориентировочно в 00:30 по киевскому времени.
Оба боксера продемонстрировали рекордные для себя показатели на взвешивании. Дюбуа оказался тяжелее Уордли: его вес составил 115,17 килограмма, тогда как соперник показал 112,63 килограмма.
В Украине вечер бокса можно посмотреть в прямом эфире на медиасервисе DAZN по системе PPV (платная трансляция).
"Динамит" одержал 23 победы, 22 из которых нокаутом, и потерпел 3 поражения в 26 поединках. На счету Уордли – 20 побед (19 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья в 22 боях.
Началась андеркард-программа боксерского вечера. Первыми на ринг вышли Нельсон Бирчалл и Леви Джайлс. Всего перед главным событием запланировано четыре поединка, после которых в рамках основного карда состоится пятый и самый ожидаемый бой вечера – противостояние Дюбуа и Уордли. Поединок Дюбуа – Уордли, ориентировочно, начнется в 00:15 – 00:30. Точное время будет зависеть от продолжительности предыдущих боев андеркарда.
Филип Хргович будет присутствовать на поединке Дюбуа – Уордли
Дюбуа и Уордли уже готовятся к бою
Вечер бокса начался
Началась андеркард-программа боксерского вечера. Первыми на ринг вышли Нельсон Бирчалл и Леви Джайлс. Всего перед главным событием запланировано четыре поединка, после которых в рамках основного карда состоится пятый и самый ожидаемый бой вечера – противостояние Дюбуа и Уордли.
Поединок Дюбуа – Уордли, ориентировочно, начнется в 00:15 – 00:30. Точное время будет зависеть от продолжительности предыдущих боев андеркарда.