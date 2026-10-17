Поєдинок стане для них уже другим упродовж цього року. 24 Канал проведе текстову трансляцію протистояння.

Що відомо про першу зустріч Дюбуа та Вордлі

Перший поєдинок між Дюбуа та Вордлі відбувся в ніч на 10 травня в Манчестері та завершився драматичною перемогою Дюбуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Вордлі двічі відправив суперника в нокдаун, у першому та третьому раундах, однак Даніель зумів оговтатися, перехопити ініціативу й завдати опоненту серйозного розсічення. Зрештою рефері зупинив бій, а Дюбуа відібрав у британця пояс чемпіона світу за версією WBO.

Вордлі зазнав першої поразки на професійному рингу.

Як пройшов другий бій

Головний бій вечора запланований орієнтовно на 00:30 за київським часом.

Обидва боксери продемонстрували рекордні для себе показники на зважуванні. Дюбуа виявився важчим за Вордлі: його вага становила 115,17 кілограма, тоді як суперник показав 112,63 кілограма.

В Україні вечір боксу можна переглянути наживо на медіасервісі DAZN за системою PPV (платна трансляція).

"Динаміт" здобув 23 перемоги, 22 з яких нокаутом, зазнавши 3 поразок у 26 поєдинках. На рахунку Вордлі – 20 перемог (19 нокаутом), 1 поразка та 1 нічия у 22 боях.