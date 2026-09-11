"Достанет и остановит": известный боксер вынес вердикт по поводу возможного реванша Итаумы с Хрговичем

Британский боксер Дерек Чисора не верит, что Мозесу Итауми удастся победить Филипа Хрговича в возможном реванше. Он считает, что чемпион IBF в супертяжелом весе вновь окажется сильнее своего соперника.

По мнению Чисоры, второй поединок завершится таким же результатом, как и первый: победу одержит хорватский спортсмен. Об этом сообщает Boxing News Online.

Мнение Чисоры о возможном реванше Итаумы и Хрговича

Британец пояснил, что Хргович может использовать тактику, по которой будет позволять сопернику активно атаковать, при этом сохраняя силы для решающих раундов.

Я считаю, что результат будет таким же, потому что Хргович – я называю это новой версией rope-a-dope – будет идти на него вперед и позволять ему наносить удары. Если ты не упадешь, то рано или поздно, примерно в 10 – 12-м раунде, он тебя достанет и остановит,

– сказал Чисора.

В первом бою, который состоялся 29 августа, Хргович остановил Итауму техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. Для Итаумы это поражение стало первым в профессиональной карьере.

После тяжелого нокаута 21-летний британец не смог самостоятельно покинуть ринг и был вынесен на носилках. Впоследствии стало известно о его госпитализации.

Промоутер Итаумы Фрэнк Уоррен выступил против немедленного реванша с Хрговичем. Однако, по его словам, молодому боксеру сначала необходимо восстановиться после тяжелого поединка.