На переконання Чісори, другий поєдинок матиме такий самий результат, як і перший, перемогу здобуде хорватський спортсмен. Про це повідомляє Boxing News Online.

Думка Чісори про можливий реванш Ітауми та Хрговича

Британець пояснив, що Хргович може використати тактику, за якої дозволятиме супернику активно атакувати, водночас зберігаючи сили для вирішальних раундів.

Я вважаю, що результат буде таким самим, тому що Хргович – я називаю це новою версією rope-a-dope – буде йти на нього вперед і дозволяти йому завдавати ударів. Якщо ти не впадеш, то рано чи пізно, приблизно в 10 – 12-му раунді, він тебе дістане і зупинить,

– сказав Чісора.

У першому бою, який відбувся 29 серпня, Хргович зупинив Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та здобув титул чемпіона світу за версією IBF. Для Ітауми ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Після важкого нокауту 21-річний британець не зміг самостійно залишити ринг і був винесений на ношах. Згодом стало відомо про його госпіталізацію.

Промоутер Ітауми Френк Воррен виступив проти негайного реваншу з Хрговичем. За його словами, молодому боксеру спочатку необхідно відновитися після важкого поєдинку.