Это не мое дело, – Джошуа поделился мыслями относительно реванша Усик –Дюбуа
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа договорились о реванше, который состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Энтони Джошуа считает, что Усик и Дюбуа покажут замечательный бой, но не хочет обсуждать их реванш.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа договорились о проведении реванша. Украинский чемпион летом этого года встретится с британским боксером в адской битве.
Немало разных экспертов делятся ожиданиями от противостояния. Энтони Джошуа высказался относительно реванша Усик – Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.
Читайте также Джошуа анонсировал британскую битву против Фьюри
Что сказал Джошуа
Бывший чемпион мира заявил, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа покажут замечательный бой. Однако Эй Джей не хочет обсуждать реванш между Королем хевивейта и "Динамитом".
Не хочу обсуждать реванш Усика и Дюбуа. Это хороший бой, пусть они разбираются между собой – это не мое дело. Думаю, их второй бой будет очень качественным, но я здесь ни при чем,
– сказал Джошуа.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения адской битвы – стадион "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее Даниэль Дюбуа высказался относительно реванша против Александра Усика. Британец уверен в победе над украинским чемпионом.