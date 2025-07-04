Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Грандиозный вечер бокса, где состоится главное событие года будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне, сообщает 24 канал.

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Где в Украине посмотреть реванш Усик – Дюбуа

Компания DAZN является официальным вещателем, что покажет фантастический вечер бокса в Лондоне. В Украине можно будет посмотреть долгожданное спортивное шоу благодаря другому транслятору.

Медиасервис Megogo покажет транслировать вечер бокса на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Реванш Усик – Дюбуа будет главным событием спортивного шоу.

Справка. Реванш Усик – Дюбуа будет доступен по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL. Прямо со стадиона будет комментировать величественный вечер бокса Владислав Кобельков.

Начало шоу в 19:00 по киевскому времени, а первые бои мейнкрада реванш Усик – Дюбуа стартуют в 20:30 по Киеву. Именно в это время украинский боксер Владислав Сиренко начнет драться против Соломона Дакреса, который заменил Андрея Новицкого.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа, которые будут драться в главном поединке вечера бокса в Лондоне, появятся в ринге не раньше 23:30 по киевскому времени. В целом мероприятие продлится до 1 ночи (23:00) по местному времени.