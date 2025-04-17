"Выгода для спорта": WBO санкционировала реванш между Усиком и Дюбуа

Всемирный боксерский совет обязал Александра Усика защищать титул в бою против Джозефа Паркера. Однако украинский чемпион стремился провести объединительный поединок с Даниэлем Дюбуа.

Поэтому команда Усика обратилась в WBO, чтобы отсрочить поединок между украинцем и новозеландцем. Ведь поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в приоритете, чем защита титула.

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Паркеру надо подождать

Всемирная боксерская организация санкционировала реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

Президент Густаво Оливьери высказался относительно защиты титула WBO между Усиком и Джозефом Паркером. Глава организации дал четко понять, что новозеландцу нужно подождать победителя Усик – Дюбуа.

Команда Усика подала просьбу разрешить бой за все титулы. И мы это сделали учитывая выгоду для спорта от боя за все титулы, а также спорный характер первого поединка Усика и Дюбуа. Нам кажется, что бой за все титулы идет на пользу боксу,

– сказал Оливьери.

Ранее авторитетное издание The Ring слило официальную дату боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Реванш между украинцем и британцем состоится летом 2025 года.

Напомним, что Александр Усик уже побеждал Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том поединке Король хевивейта досрочно одолел "Трипл-Ди" техническим нокаутом в девятом раунде.