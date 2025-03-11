Умер единственный в истории Шотландии олимпийский чемпион по боксу

Боксерское сообщество понесло еще одну большую потерю. Умер легендарный шотландский боксер Ричард Мактаггарт.

Жизнь бывшего боксера и тренера оборвалась в возрасте 89 лет. Пока неизвестно, что стало причиной смерти Ричарда Мактаггарта, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Умер экс-чемпион мира, который нокаутировал тренера Тайсона: он проиграл борьбу ужасной болезни

Выдающийся спортсмен в истории любительского бокса

Потеря Мактаггарта является большой для шотландского бокса. Ричард навсегда вошел в историю шотландского бокса. В 1956-м году Мактаггарт стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 60 килограммов. С тех пор ни один шотландский боксер не завоевывал "золото" Олимпийских игр.

Через четыре года Мактаггарт дополнил свое "золото" Игр-1956 еще и "бронзой" Олимпиады-1960.

За свою любительскую карьеру боксер дважды получал медали Игр содружества (1958, 1962). Между этим в 1961-м году стал чемпионом Европы в сербском Белграде. За спиной Мактагграта 610 выигранных поединков в любителях при 24-х поражениях.

Отметим, что Мактаггарт так никогда и не выступал на профи-ринге. После окончания любительской карьеры начал тренерскую деятельность. Возглавлял сборную Великобритании на Олимпиаде-1984.

В 2002-м году вошел в Шотландский спортивный зал славы.