В Британии ждут решения Усика, которое перевернет все с ног на голову
- Британский боксер Ричард Риакпоре выразил желание стать чемпионом мира в супертяжелом весе, ожидая возможного решения Александра Усика оставить свои титулы вакантными.
- Усика критикуют за выбор соперников, в частности за бой с Рико Верховеном, требуя проводить обязательные защиты титулов или освободить их, на что Александр ответил, что будет делать то, что хочет.
Британский боксер Ричард Риакпоре выразил желание стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Спортсмен хочет воспользоваться вероятным решение объединенного чемпиона Александра Усика.
В комментарии talkSPORT Boxing он заявил, что 39-летний украинец в любой момент может оставить свои титулы вакантными. После этого Риакпоре ожидает, что произойдет распределение чемпионских поясов Усика.
Что ждут от Усика?
"Ситуация в дивизионе может измениться в любой момент. Усик способен в любой момент объявить о решении и оставить свои титулы вакантными. В таком случае сразу начнутся разговоры о новых чемпионах и о том, кто будет драться за эти пояса", – сказал 36-летний британец.
По мнению Ричарда, рекорд которого составляет 20 побед и одно поражение, он находится в гонке за титулами, а также отметил, что доволен своим положением.
Моя главная задача была заявить о себе и показать, что я тоже среди претендентов. Когда Усик завершит выступления на самом высоком уровне, неизбежно произойдет распределение титулов,
– добавил спортсмен из Лондона.
Справка. Сейчас Усик удерживает чемпионские титулы по версиям WBC, WBA и IBF. В течение карьеры он несколько раз отказывался от своих поясов. Это происходило в 2019 году, когда Александр менял весовую категорию, а также в 2024 и 2025 году, когда он сделал вакантными пояса IBF и WBO соответственно.
Как критикуют Усика?
Свой следующий бой Усик проведет 23 мая против кикбоксера Рико Верховена, в котором будет защищать пояс WBC.
Украинского спортсмена критикуют за это решение, ведь его соперник получил шанс получить титул только во втором поединке в боксе, когда другие бойцы могут ожидать такой возможности несколько лет.
Например, британский боксер Мозес Итаума обвинил спортсмена в "злоупотреблении властью". Также от боксера требуют проводить обязательные защиты своих поясов или же отказаться от них.
В частности, обязательный претендент на титул WBC Агит Кабаел сказал, что Усик должен согласиться на бой с ним или же освободить чемпионский пояс, сообщает The Ring.
В ответ на критику украинец настоял на том, что однажды стремится сделать то, что хочется ему, а не то, что нужно.