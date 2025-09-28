Недавно умер известный экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон. Фанаты Манчестер Сити почтили легендарного спортсмена во время матча Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити сыграл против Бернли в 6-м туре АПЛ 2025/2026. Болельщики "горожан" в честь Рикки Хаттона устроили перфоманс в память о Рикки Хаттоне, сообщает 24 канал со ссылкой на 1894.

Читайте также Неожиданно остановилось сердце боксера из Ганы: 10 дней перед смертью он проиграл нокаутом

Как фаны МанСити почтили Хаттона?

Фанаты Манчестер Сити развернули большой баннер в честь легендарного боксера из Великобритании. На плакате было изображено Рикки Хаттона и надпись – "Народный чемпион".

Фаны МанСити вывесили баннер в честь Хаттона: смотрите видео

Отметим, что Sky Sports сообщило, когда состоятся похороны Рикки Хаттона. Легенду британского бокса похоронят 10 октября, прощание пройдет в Манчестерском соборе.

Что известно о смерти Хаттона?