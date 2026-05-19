Проигрывал украинцу и снимался с Ван Даммом: интересные факты о Верховене

Украинский боксер Александр Усик вскоре проведет свой первый поединок в этом году. Его соперником станет не профессиональный боксер, а кикбоксер.

Усик встретится с нидерландцем Рико Верховеном. Подробнее о его оппоненте расскажет 24 Канал.

Кто такой Рико Верховен?

Легендарный нидерландский боец освободил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии GLORY, который он бессменно удерживал более 12 лет. Спортсмен, которого часто называют "Кличко от мира кикбоксинга", установил абсолютный мировой рекорд, владея чемпионским поясом на протяжении 4220 дней. Теперь 36-летний тяжеловес полностью сосредотачивается на профессиональном боксе.

Начало спортивного пути

Путь будущего чемпиона начался в 6 лет под руководством отца, Йоса Верховена, обладателя черного пояса по каратэ. Уже в возрасте 16 лет он дебютировал на профессиональном ринге.

За свою карьеру в кикбоксинге он одержал около 66 побед (21 нокаутом) при 10 поражениях. Интересно, что в начале карьеры, в 2012 году на турнире K-1 World MAX в Мадриде, Верховен уступил в экстрараунде титулованному украинскому мастеру муай-тай Сергею Лащенко (жизнь которого трагически оборвалась в Одессе в 2015 году).

Однако с 2013 года голландец стал практически непобедимым. Единственный сенсационный сбой произошел в 2015 году в бою против белоруса Андрея Герасимчука. Несмотря на это, авторитетное издание Combat Press с сентября 2014 года непрерывно ставило Верховена на первую строчку рейтинга лучших кикбоксеров-тяжеловесов планеты.

Опыт в ММА и боксе

Верховен никогда не боялся выходить за рамки одного стиля. Он имел короткий, но стопроцентно успешный опыт в смешанных единоборствах (ММА). Его профессиональный рекорд составляет 1-0: 19 октября 2015 года в Румынии на турнире RXF 20 Верховен в первом же раунде техническим нокаутом одолел немецкого бойца Виктора Богуцки.

Кроме того, он испытывал себя в классическом боксе. В свое время он проводил спарринги с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри, когда "Цыганский король" тренировался в Нидерландах. Официальный боксерский дебют нидерландца состоялся в 2014 году, когда он уже во втором раунде нокаутировал Яноша Финфера.

Интересно! Известный британский тренер Питер Фьюри, который является родным дядей Тайсона Фьюри, готовит нидерландского кикбоксера и чемпиона Рико Верховена к боксерскому бою против Александра Усика.

Личная жизнь

Вне ринга Верховен – успешный актер. Он активно снимается в европейских и голливудских боевиках. В свое время он сыграл с Жан-Клодом Ван Даммом в фильме "Кикбоксер: Реванш", а также исполнил главную роль в экшне "Черный лотос". О его жизни в 2017 году вышла биографическая книга "RICO", которая в первую же неделю возглавила топ продаж в Нидерландах.

Спортсмен не женат, но с 2021 года находится в отношениях с нидерландской фитнес-тренеркой и предпринимательницей Наоми ван Бим. Пара вместе воспитывает четырех детей: троих детей Верховена от предыдущего брака с Джеки Дюшенн – дочерей Мики и Джеки и сына Винса, а также сына Наоми от ее прошлых отношений. Большое семейство часто появляется на фото в социальных сетях Верховена.

Он также инициировал платформу "Heel Nederland Werkt" (Все Нидерланды работают), которая помогает людям найти работу после кризиса.

Кроме того, он активно поддерживает благотворительный фонд "Voor Sara" (Для Сары), названный в честь маленькой нидерландской девочки, которая борется с редкой и пока неизлечимой формой врожденной мышечной дистрофии. Рико выступает официальным амбассадором фонда: участвует в благотворительных мероприятиях и телевизионных марафонах, а также продает свою эксклюзивную экипировку на аукционах.

