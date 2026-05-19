Усик зустрінеться з нідерландцем Ріко Верховеном. Детальніше про його опонента розповість 24 Канал.

Хто такий Ріко Верховен?

Легендарний нідерландський боєць звільнив титул чемпіона світу у важкій вазі за версією GLORY, який він беззмінно утримував понад 12 років. Спортсмен, якого часто називають "Кличком від світу кікбоксингу", встановив абсолютний світовий рекорд, володіючи чемпіонським поясом упродовж 4220 днів. Тепер 36-річний важковаговик повністю зосереджується на професійному боксі.

Початок спортивного шляху

Шлях майбутнього чемпіона розпочався у 6 років під керівництвом батька, Йоса Верховена, володаря чорного поясу з карате. Вже у віці 16 років він дебютував на професійному рингу.

За свою кар'єру в кікбоксингу він здобув близько 66 перемог (21 нокаутом) при 10 поразках. Цікаво, що на початку кар'єри, у 2012 році на турнірі K-1 World MAX у Мадриді, Верховен поступився в екстрараунді титулованому українському майстру муай-тай Сергію Лащенку (життя якого трагічно обірвалося в Одесі у 2015 році).

Проте з 2013 року нідерландець став практично непереможним. Єдиний сенсаційний збій стався у 2015 році в бою проти білоруса Андрія Герасимчука. Попри це, авторитетне видання Combat Press з вересня 2014 року безперервно ставило Верховена на першу сходинку рейтингу найкращих кікбоксерів-важковаговиків планети.

Досвід в ММА та боксі

Верховен ніколи не боявся виходити за рамки одного стилю. Він мав короткий, але стовідсотково успішний досвід у змішаних єдиноборствах (ММА). Його професійний рекорд становить 1-0: 19 жовтня 2015 року в Румунії на турнірі RXF 20 Верховен у першому ж раунді технічним нокаутом здолав німецького бійця Віктора Богуцькі.

Окрім того, він випробовував себе у класичному боксі. Свого часу він проводив спаринги з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі, коли "Циганський король" тренувався в Нідерландах. Офіційний боксерський дебют нідерландця відбувся у 2014 році, коли він уже в другому раунді нокаутував Яноша Фінфера.

Цікаво! Відомий британський тренер Пітер Ф'юрі, який є рідним дядьком Тайсона Ф'юрі, готує нідерландського кікбоксера та чемпіона Ріко Верховена до боксерського бою проти Олександра Усика.

Особисте життя

Поза межами рингу Верховен – успішний актор. Він активно знімається в європейських та голлівудських бойовиках. Свого часу він зіграв із Жан-Клодом Ван Даммом у стрічці "Кікбоксер: Реванш", а також виконав головну роль у екшні "Чорний лотос". Про його життя у 2017 році вийшла біографічна книга "RICO", яка в перший же тиждень очолила топ продажів у Нідерландах.

Спортсмен не одружений, але з 2021 року перебуває у стосунках із нідерландською фітнес-тренеркою та підприємицею Наомі ван Бім. Пара разом виховує чотирьох дітей: трьох дітей Верховена від попереднього шлюбу з Джекі Дюшенн – доньок Мікі та Джекі й сина Вінса, а також сина Наомі від її минулих стосунків. Велике сімейство часто з'являється на фото у соціальних мережах Верховена.

Він також ініціював платформу "Heel Nederland Werkt" (Всі Нідерланди працюють), яка допомагає людям знайти роботу після кризи.

Крім того, він активно підтримує благодійний фонд "Voor Sara" (Для Сари), названий на честь маленької нідерландської дівчинки, яка бореться з рідкісною та наразі невиліковною формою вродженої м'язової дистрофії. Ріко виступає офіційним амбасадором фонду: бере участь у благодійних заходах і телевізійних марафонах, а також продає своє ексклюзивне екіпірування на аукціонах.

