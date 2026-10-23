Верховен дал согласие: Фьюри выступил с заявлением по поводу сенсационного боя

Ожидается, что она войдет в состав масштабного андеркарда долгожданного противостояния Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.. Об этом сообщает 24 Канал.

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На кону – место в андеркарде года

По словам тренера, на данный момент контракт еще не подписан, однако нидерландский боец полностью готов к вызову и с нетерпением ждет официального утверждения поединка.

Я виделся с Рико. Он хорошо тренируется, поддерживает форму и, думаю, просто ждет звонка. То есть он знает ровно столько же, сколько и я. Не думаю, что на данный момент что-то уже решено. Но когда его спросили, хочет ли он драться с Уайлдером, он ответил: "Да, безусловно". Было бы замечательно, если бы этот бой все-таки состоялся,

– поделился Фьюри в интервью IFL TV.

Голландец уже дал свое предварительное согласие на встречу в ринге с "Бронзовым бомбардировщиком". Теперь слово за американской стороной, которая должна окончательно согласовать условия контракта.

Почему именно Верховен

Сначала команда Уайлдера вела активные переговоры о "последнем танце" против украинца Александра Усика. Однако в октябре стало известно, что стороны не смогли достичь финансового соглашения, и поединок был отменен. После этого американцы переключили внимание на звезду кикбоксинга.

Верховен уже имеет опыт громких боксерских противостояний. В мае у Пирамид Гизы в Египте он шокировал спортивное сообщество, оказав сопротивление Усику. Несмотря на недостаток опыта в классическом боксе, Верховен едва не создал сенсацию, но в итоге уступил украинцу техническим нокаутом в 11-м раунде.