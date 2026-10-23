Верховен дав згоду: Ф'юрі зробив заяву щодо сенсаційного бою

Наступний бій Ріко Верховена / Фото інстаграм спортсмена
Відомий тренер Пітер Ф'юрі, який працює із зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном, висловився щодо чуток про можливий бій свого підопічного з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером. Зустріч Вайлдера та Верховена попередньо запланована на 11 грудня в Кардіффі (Уельс).
Очікується, що вона увійде до масштабного андеркарду довгоочікуваного протистояння Тайсона Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Про це повідомляє 24 Канал.
На кону місце в андеркарді року
За словами тренера, наразі контракт ще не підписано, проте нідерландський боєць повністю готовий до виклику та з нетерпінням чекає на офіційне затвердження бою.
Я бачився з Ріко. Він добре тренується, підтримує форму і, гадаю, просто чекає на дзвінок. Тобто він знає рівно стільки ж, скільки й я. Не думаю, що на даний момент щось уже вирішено. Але коли його запитали, чи хоче він битися з Вайлдером, він відповів: "Так, безумовно". Було б чудово, якби цей бій усе ж таки відбувся,
– поділився Ф'юрі в інтерв'ю IFL TV.
Нідерландець вже дав свою попередню згоду на зустріч в рингу з "Бронзовим бомбардувальником". Тепер слово за американською стороною, яка має фіналізувати умови контракту.
Чому саме Верховен
Спочатку команда Вайлдера вела активні переговори про "останній танець" проти українця Олександра Усика. Проте в жовтні стало відомо, що сторони не змогли досягти фінансової згоди, і поєдинок було скасовано. Після цього американці переключили увагу на зірку кікбоксингу.
Верховен уже має досвід гучних боксерських протистоянь. У травні біля Пірамід Гізи в Єгипті він шокував спортивну спільноту, давши опір Усику. Попри брак досвіду в класичному боксі, Верховен ледь не створив сенсацію, але зрештою поступився українцю технічним нокаутом в 11-му раунді.
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