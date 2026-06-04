Верховена отстранили от бокса после того, что произошло в бою против Усика

Нидерландский спортсмен Рико Верховен 24 мая проиграл техническим нокаутом Александру Усику. После тяжелого поражения бойца отстранили от бокса.

Решение наложила Египетская профессиональная боксерская ассоциация после того, как Усик победил Верховена. Информация об этом появилась на профильном ресурсе BoxRec.

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Почему Верховену запретили заниматься боксом?

В сообщении говорится, что 37-летний Верховен не сможет вернуться к занятиям боксом до 22 июня.

Отметим, что решение об отстранении Рико – это обычная практика для спортсменов, участвующих в единоборствах. Таким образом, санкционирующие организации заботятся об их здоровье.



Информация об отстранении Верховена / Скриншот с сайта BoxRec

Напомним, ранее Боксерская комиссия приняла решение отстранить Верховена на 30 дней, ведь он проиграл Усику техническим нокаутом. Если бы Рико проиграл чистым нокаутом, то срок мог составлять 60 дней.

Что известно о бое Усик – Верховен?