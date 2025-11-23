Укр Рус
23 ноября, 16:22
Американский боксер нокаутировал оппонента, собрав три титула

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Джесси Родригес нокаутировал Фернандо Мартинеса в 10-м раунде, сохранив титулы WBC и WBO, и добавил пояс WBA в супер-флайвейте.
  • Бой проходил в аравийском Эр-Рияде, где Родригес контролировал ход поединка и был фаворитом против аргентинца.

В ночь с 22 на 23 ноября в аравийском Эр-Рияде состоялся большой вечер бокса. В одном из боев Джесси Родригес дрался против Фернандо Мартинеса.

Американский боксер сражался с аргентинцем сразу за три чемпионских титула. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как прошел бой Родригес – Мартинес?

Родригес был фаворитом, что и доказал в поединке. Американец контролировал ход событий в бою против Мартинеса и не оставил шансов оппоненту.

Шестой номер в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории нокаутировал аргентинца в 10-м раунде. Он сохранил титулы WBC и WBO, а также добавил в коллекцию чемпионский пояс WBA в супер-флайвейте (до 55,3 килограммов).

Видеообзор боя Родригес – Мартинес:

Кто такой Родригес?

  • Родригес родился 20 января 2000 года в Сан-Антонио, штат Техас, США.

  • Первый бой в профессиональном ринге чемпион мира провел 10 марта 2017 года в возрасте 17 лет.

  • Всего за свою карьеру американский боксер уже успел провести 23 боя. На его счету 23 победы и ни одного поражения.