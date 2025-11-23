Американский боксер нокаутировал оппонента, собрав три титула
- Джесси Родригес нокаутировал Фернандо Мартинеса в 10-м раунде, сохранив титулы WBC и WBO, и добавил пояс WBA в супер-флайвейте.
- Бой проходил в аравийском Эр-Рияде, где Родригес контролировал ход поединка и был фаворитом против аргентинца.
В ночь с 22 на 23 ноября в аравийском Эр-Рияде состоялся большой вечер бокса. В одном из боев Джесси Родригес дрался против Фернандо Мартинеса.
Американский боксер сражался с аргентинцем сразу за три чемпионских титула. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как прошел бой Родригес – Мартинес?
Родригес был фаворитом, что и доказал в поединке. Американец контролировал ход событий в бою против Мартинеса и не оставил шансов оппоненту.
Шестой номер в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории нокаутировал аргентинца в 10-м раунде. Он сохранил титулы WBC и WBO, а также добавил в коллекцию чемпионский пояс WBA в супер-флайвейте (до 55,3 килограммов).
Видеообзор боя Родригес – Мартинес:
Кто такой Родригес?
Родригес родился 20 января 2000 года в Сан-Антонио, штат Техас, США.
Первый бой в профессиональном ринге чемпион мира провел 10 марта 2017 года в возрасте 17 лет.
Всего за свою карьеру американский боксер уже успел провести 23 боя. На его счету 23 победы и ни одного поражения.