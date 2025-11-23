Американський боксер яскраво нокаутував опонента, зібравши три титули

В ніч з 22 на 23 листопада в аравійському Ер-Ріяді відбувся великий вечір боксу. В одному з боїв Джессі Родрігес бився проти Фернандо Мартінеса.

Американський боксер бився з аргентинцем одразу за три чемпіонські титули. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як пройшов бій Родрігес – Мартінес?

Родрігес був фаворитом, що і довів у поєдинку. Американець контролював перебіг подій у бою проти Мартінеса та не залишив шансів опоненту.

Шостий номер у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії нокаутував аргентинця у 10-му раунді. Він зберіг титули WBC та WBO, а також додав до колекції чемпіонський пояс WBA у супер-флайвейті (до 55,3 кілограмів).

Відеоогляд бою Родрігес – Мартінес:

Хто такий Родрігес?