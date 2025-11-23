Укр Рус
Fight News 24 Новини боксу Американський боксер яскраво нокаутував опонента, зібравши три титули
23 листопада, 16:22
2

Американський боксер яскраво нокаутував опонента, зібравши три титули

Єгор Торяник
Основні тези
  • Джессі Родрігес нокаутував Фернандо Мартінеса у 10-му раунді, зберігши титули WBC та WBO, і додав пояс WBA у супер-флайвейті.
  • Бій проходив в аравійському Ер-Ріяді, де Родрігес контролював перебіг поєдинку і був фаворитом проти аргентинця.

В ніч з 22 на 23 листопада в аравійському Ер-Ріяді відбувся великий вечір боксу. В одному з боїв Джессі Родрігес бився проти Фернандо Мартінеса.

Американський боксер бився з аргентинцем одразу за три чемпіонські титули. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Читайте також Непереможений боксер знищив свого суперника: раніше він бив українця

Як пройшов бій Родрігес – Мартінес?

Родрігес був фаворитом, що і довів у поєдинку. Американець контролював перебіг подій у бою проти Мартінеса та не залишив шансів опоненту.

Шостий номер у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії нокаутував аргентинця у 10-му раунді. Він зберіг титули WBC та WBO, а також додав до колекції чемпіонський пояс WBA у супер-флайвейті (до 55,3 кілограмів).

Відеоогляд бою Родрігес – Мартінес:

Хто такий Родрігес?

  • Родрігес народився 20 січня 2000 року у Сан-Антоніо, штат Техас, США.

  • Перший бій у професійному ринзі чемпіон світу провів 10 березня 2017 року у віці 17 років. 

  • Всього за свою кар'єру американський боксер вже встиг провести 23 бої. На його рахунку 23 перемоги та жодної поразки.