Сначала Джонс колебался с выбором победителя гипотетического поединка, однако в конце концов склонился в пользу британца. Об этом сообщает Boxing News Online.

Рой Джонс назвал, кого победил бы Льюис

Более того, американец назвал Льюиса фаворитом в возможных боях против Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Владимира Кличко и Тайсона Фьюри.

Единственным боксером, которому Джонс-младший отдал предпочтение перед Льюисом, стал легендарный Мухаммед Али.

Усик никогда не встречался с Льюисом на ринге, ведь британский боксер завершил профессиональную карьеру еще в 2003 году.

Также британец не проводил поединка и против Кличко-младшего.

Последним его соперником стал старший брат Владимира – Виталий Кличко. Их бой состоялся 21 июня 2003 года и завершился победой Льюиса техническим нокаутом из-за серьезного рассечения у Виталия. После этого поединка британец объявил о завершении спортивной карьеры.

Усик определяется со следующим соперником

Усик готовится к завершающему этапу своей профессиональной карьеры, при этом продолжая рассматривать варианты следующего поединка. Летом украинский боксер объявил об отказе от всех чемпионских поясов.

Свой последний бой Усик провел в мае, одержав победу техническим нокаутом над кикбоксером Рико Верховеном.

Переговоры о поединке с американцем Деонтеем Уайлдером завершились безрезультатно из-за финансовых разногласий. Сейчас среди потенциальных соперников украинца называют американца Дэвида Бенавидеса.

По предварительной информации, бой может состояться в США в марте 2027 года. В то же время официального подтверждения даты и проведения поединка пока нет.