Спочатку Джонс вагався з вибором переможця гіпотетичного поєдинку, проте зрештою схилився на бік британця. Про це повідомляє Boxing news Online.

Рой Джонс назвав кого переміг би Льюїс

Ба більше, американець назвав Льюїса фаворитом у можливих боях проти Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Володимира Кличка та Тайсона Ф'юрі.

Єдиним боксером, якому Джонс-молодший віддав перевагу над Льюїсом, став легендарний Мухаммед Алі.

Усик ніколи не зустрічався з Льюїсом на рингу, адже британський боксер завершив професійну кар'єру ще у 2003 році.

Так само британець не проводив поєдинку й проти Кличка-молодшого.

Останнім його суперником став старший брат Володимира – Віталій Кличко. Їхній бій відбувся 21 червня 2003 року та завершився перемогою Льюїса технічним нокаутом через серйозне розсічення у Віталія. Після цього поєдинку британець оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Усик визначається з наступним суперником

Усик готується до завершального етапу своєї професійної кар'єри, водночас продовжуючи розглядати варіанти наступного поєдинку. Влітку український боксер оголосив про звільнення всіх чемпіонських поясів.

Свій останній бій Усик провів у травні, здобувши перемогу технічним нокаутом над кікбоксером Ріко Верховеном.

Переговори щодо поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером завершилися безрезультатно через фінансові розбіжності. Наразі серед потенційних суперників українця називають американця Девіда Бенавідеса.

За попередньою інформацією, бій може відбутися у США в березні 2027 року. Водночас офіційного підтвердження дати та проведення поєдинку наразі немає.