Фьюри уничтожил соперника на вечере бокса в Германии: рефери пришлось вмешаться в бой

В субботу, 10 января, в немецком Обергаузене состоялся большой вечер бокса. В главном поединке Агит Кабаел сражался против Дамиана Кныбы.

В андеркарде боя Кабаел – Кныба состоялся безумный поединок между Романом Фьюри и Кевином Гринвудом. Противостояние завершилось досрочно, сообщает 24 канал.

Читайте также Непобежденный боксер жестко одолел оппонента: он претендует на бой с Усиком

Как прошел бой Фьюри – Гринвуд?

Фьюри полностью доминировал в бою против Гринвуда. Поединок завершился досрочной победой британского боксера после серии точных атак от него.

Рефери в четвертом раунде пришлось вмешаться в бой, ведь соперник Фьюри ничего уже не смог сделать во время очередного выпада Романа. В итоге он зафиксировал победу британца.

Видео с боя Фьюри – Гринвуд:

Что известно о Романе Фьюри?