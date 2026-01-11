В андеркарде боя Кабаел – Кныба состоялся безумный поединок между Романом Фьюри и Кевином Гринвудом. Противостояние завершилось досрочно, сообщает 24 канал.

Читайте также Непобежденный боксер жестко одолел оппонента: он претендует на бой с Усиком

Как прошел бой Фьюри – Гринвуд?

Фьюри полностью доминировал в бою против Гринвуда. Поединок завершился досрочной победой британского боксера после серии точных атак от него.

Рефери в четвертом раунде пришлось вмешаться в бой, ведь соперник Фьюри ничего уже не смог сделать во время очередного выпада Романа. В итоге он зафиксировал победу британца.

Видео с боя Фьюри – Гринвуд:

Что известно о Романе Фьюри?

  • Роман Фьюри является одним из трех сводных братьев известного боксера Тайсона Фьюри.

  • За свою карьеру на профессиональном ринге он провел 6 поединков. На его счету ни одного поражения.

  • Отметим, что дебютный бой британца состоялся в октябре 2025 года. В том поединке 29-летний боец одолел Райана Гибберта.