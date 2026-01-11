В андеркарді бою Кабаєл – Книба відбувся шалений поєдинок між Романом Ф'юрі та Кевіном Грінвудом. Протистояння завершилося достроково, повідомляє 24 канал.

Як минув бій Ф'юрі – Грінвуд?

Ф'юрі повністю домінував у бою проти Грінвуда. Поєдинок завершився достроковою звитягою британського боксера після серії влучних атак від нього.

Рефері у четвертому раунді довелося втрутитися у бій, адже суперник Ф'юрі нічого вже не вміг вдіяти під час чергового випаду Романа. У підсумку він зафіксував перемогу британця.

Відео з бою Ф'юрі – Грінвуд:

Що відомо про Романа Ф'юрі?