Ф'юрі знищив суперника на вечорі боксу у Німеччині: рефері довелося втрутитися у бій
- Ф'юрі домінував у бою проти Грінвуда, завершивши його достроковою перемогою.
- Рефері втрутився у четвертому раунді, зафіксувавши перемогу Ф'юрі після серії влучних атак.
У суботу, 10 січня, в німецькому Обергаузені відбувся великий вечір боксу. У головному поєдинку Агіт Кабаєл бився проти Даміана Книби.
В андеркарді бою Кабаєл – Книба відбувся шалений поєдинок між Романом Ф'юрі та Кевіном Грінвудом. Протистояння завершилося достроково, повідомляє 24 канал.
Як минув бій Ф'юрі – Грінвуд?
Ф'юрі повністю домінував у бою проти Грінвуда. Поєдинок завершився достроковою звитягою британського боксера після серії влучних атак від нього.
Рефері у четвертому раунді довелося втрутитися у бій, адже суперник Ф'юрі нічого вже не вміг вдіяти під час чергового випаду Романа. У підсумку він зафіксував перемогу британця.
Відео з бою Ф'юрі – Грінвуд:
Що відомо про Романа Ф'юрі?
Роман Ф'юрі є одним із трьох зведених братів відомого боксера Тайсона Ф'юрі.
За свою кар'єру у професійному ринзі він провів 6 поєдинків. На його рахунку жодної поразки.
Зазначимо, що дебютний бій британця відбувся у жовтні 2025 року. У тому поєдинку 29-річний боєць здолав Раяна Гібберта.