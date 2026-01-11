Укр Рус
11 січня, 23:58
2

Ф'юрі знищив суперника на вечорі боксу у Німеччині: рефері довелося втрутитися у бій

Єгор Торяник
Основні тези
  • Ф'юрі домінував у бою проти Грінвуда, завершивши його достроковою перемогою.
  • Рефері втрутився у четвертому раунді, зафіксувавши перемогу Ф'юрі після серії влучних атак.

У суботу, 10 січня, в німецькому Обергаузені відбувся великий вечір боксу. У головному поєдинку Агіт Кабаєл бився проти Даміана Книби.

В андеркарді бою Кабаєл – Книба відбувся шалений поєдинок між Романом Ф'юрі та Кевіном Грінвудом. Протистояння завершилося достроково, повідомляє 24 канал.

Як минув бій Ф'юрі – Грінвуд?

Ф'юрі повністю домінував у бою проти Грінвуда. Поєдинок завершився достроковою звитягою британського боксера після серії влучних атак від нього.

Рефері у четвертому раунді довелося втрутитися у бій, адже суперник Ф'юрі нічого вже не вміг вдіяти під час чергового випаду Романа. У підсумку він зафіксував перемогу британця.

Відео з бою Ф'юрі – Грінвуд:

Що відомо про Романа Ф'юрі?

  • Роман Ф'юрі є одним із трьох зведених братів відомого боксера Тайсона Ф'юрі.

  • За свою кар'єру у професійному ринзі він провів 6 поєдинків. На його рахунку жодної поразки.

  • Зазначимо, що дебютний бій британця відбувся у жовтні 2025 року. У тому поєдинку 29-річний боєць здолав Раяна Гібберта.