Российский боксер Сослан Асбаров отличился абсурдным заявлением в сторону Александра Усика. Боец из столицы России заговорил о своей готовности к бою против абсолютного чемпиона мира в хевивейте из Украины.

33-летний российский боксер рассказал, сколько времени ему нужно на подготовку к бою против Александра Усика. По словам Сослана Асбарова, шесть месяцев будет достаточно, чтобы быть готовым к битве против украинского непобедимого чемпиона, передает 24 Канал со ссылкой на Sport24.

Кто из российских боксеров готов подраться с Усиком?

Асбаров бессмысленно верит в то, что в будущем получит бой против Усика. В то же время в своем комментарии россиянин обесценил боксерское наследие Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

Вот говорят Уайлдер, Джошуа... А что в них такого? Глядя на их бои, я не вижу в них ничего фантастического. Пол года подготовки, я буду в лучших кондициях, чтобы провести бой с Александром Усиком. И я хочу показать ему, на что я способен. Понятно, что сейчас кто-то скажет: "Посмотри, где он и где ты". Я это понимаю, но я знаю, на что я способен. И я знаю, что могу показать в бою против него. Это не просто слова. Надеюсь, в боксе у меня все будет нормально, и я доберусь до этого боя,

– сказал российский боксер.

Ранее другой российский боксер Мурат Гассиев неожиданно заявлял, что любой боец может победить Усика.

В то же время Джеймс Тони также заверял, что легко нокаутировал бы украинского абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Кто такой Сослан Асбаров?