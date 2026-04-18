Гривневые миллиардеры: 3 самых богатых боксера из Украины

Боксеры получают огромные гонорары и призовые за свои бои. В частности, украинские боксеры входят в различные топы даже самых богатых представителей этого вида спорта в мире.

Очевидно, что самыми богатыми украинскими боксерами являются самые популярные украинские боксеры, сообщает 24 Канал. Однако какое состояние у действующего и бывших украинских спортсменов.

Какое состояние имеет Усик?

Самым богатым украинским боксером бесспорно является Александр Усик. Осенью 2025 года он попал в рейтинг топ-5 самых богатых боксеров мира. По подсчетам экспертов, состояние Усика составляет 214 миллионов долларов.

Львиную долю этой суммы он заработал в боях с британскими суперзвездами – Джошуа и Фьюри. В частности, реванш с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года стал одним из самых прибыльных поединков в истории бокса. За один вечер Усик 100 миллионов долларов.

Кто из братьев Кличко богаче?

На второй и третьей строчке находятся братья Кличко. Впрочем Владимир почти вдвое богаче, чем его брат. За все свои поединки Владимир заработал 120 миллионов долларов. Интересно, что за свои чемпионские бои братья Кличко получали примерно одинаково – по 5 миллионов долларов.

Впрочем у него было несколько поединков, за которые он заработал в разы больше. В частности, это также бой с Фьюри, в котором Кличко хоть и уступил, но получил 22,5 миллиона долларов. Интересно, что в 2019 году он мог вернуться на ринг и увеличить свое состояние, но от того предложения боксер отказался.

Сколько заработал Виталий Кличко?

Все гонорары Виталия Кличко за поединки составляют 65 миллионов долларов. Он имел 17 титульных боев, в 15 из которых одержал победу. Его "битва титанов" с Льюисом принесла Кличко 1,7 миллионов долларов. А после возвращения на ринг в 2008 году Виталий за свои бои имел по 4,5 – 5 миллионов долларов.

Впрочем кроме гонораров за поединки Кличко-старший имел и выгодные рекламные контракты. В частности, с немецкими брендами Mercedes-Benz и Boss. Вместе с братом он является основателем и владельцем промоутерской компании K-2 Promotions.

