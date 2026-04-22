Московский патриархат и "русский мир": 3 самых громких скандала с участием украинских боксеров

Боксеры могут быть не только популярными спортсменами с миллионной аудиторией. Они часто попадают в скандалы, а украинские атлеты в том числе и из-за своих политических взглядов.

Самые большие скандалы связанные с украинскими боксерами касаются их религиозных и мировоззренческих взглядов, сообщает 24 Канал. В материал собрано 3 наиболее резонансные истории.

Кто является самым скандальным украинским боксером?

Наиболее скандальным украинским боксером, пожалуй, является Василий Ломаченко. Он мог бы быть не менее популярным, чем Александр Усик, из-за своего таланта и успехов на ринге. Впрочем из-за своей гражданской позиции он попал в реестр предателей Украины.

Среди его самых громких скандалов, например, сравнение Украины с нацистской Германией в 2023 году. А в реестр предателей он попал из-за публикации в инстаграме проповеди архиерея УПЦ МП, которому СБУ высказывала подозрение из-за пророссийских высказываний.

Почему Иван Редкач является скандально известным боксером?

Иван Редкач – скандально известный боксер из Украины. В 2016 году он получил гражданство Мексики, которая позволяет иметь 2 паспорта. Он принципиально общается на русском языке и часто выражает антиукраинскую позицию.

В частности, он критиковал Усика за его патриотизм и вступление в ТрО. Призвал США и страны Европы прекратить помогать Украине. В 2023 году он без проблем съездил в Москву. А еще выложил фото с российским боксером Биволом, которую, конечно же, подписал "спорт внє палітікі".

Каким был скандал между Виктором Вихристом и сборной Украины?

В январе 2020 украинский боксер Виктор Вихрист решил перейти в профессионалы и отказаться от Олимпиады. Федерация бокса Украины дисквалифицировала спортсмена и его тренера. Команда боксера подготовила судебный иск против ФБУ.

Комментируя ситуацию и свой переход в профессионалы Вихрист отметил, что никаких обязательств перед ФБУ у него не было. Она не платила ему ни копейки. У него был контракт с Минмолодежьспорта, и именно от государства Вихрист получал деньги.

