Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2025: какое место в ней занимает Усик и сколько заработал украинец

Forbes опубликовал десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2025 года. В первой десятке не нашлось места ни одному украинскому спортсмену.

В топ-10 вошел лишь один представитель бокса. Речь идет о бывшем боксере Тайсоне Фьюри, который заработал 146 миллионов. В эту сумму входит зарплата, бонус и призовые, а также спонсорские соглашения и другие пути доходов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Только один представитель бокса в топ-10

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов возглавил нападающий саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду – 275 миллионов долларов (225 миллионов + 50 миллионов вне спорта.

Значительно меньше зарабатывает второй номер рейтинга баскетболист Стефен Карри – 156 миллионов. Интересно, что звездный баскетболист зарабатывает больше вне баскетбольной площадки – 56 плюс 100 миллионов вне спорта.

Топ-3 как раз замыкает Тайсон Фьюри.

Вторую десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года открывает как раз украинский чемпион мира Александр Усик. Боксер заработал 101 миллион долларов. Почти весь заработок был с боксерских поединков, а лишь один миллион вне спорта.

Отметим, что в топ-10 рейтинга Forbes есть представители футбола, баскетбола, бокса, бейсбола и американского футбола. Ни одного теннисиста нет в первой десятке.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2025 года: