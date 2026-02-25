Кличко и близко не стоит, а Усик в топе – названы самые популярные боксеры в мире

Авторитетный журнал The Ring составил рейтинг самых популярных боксеров в мире. В список вошел один представитель Украины, однако это не кто-то из братьев Кличко.

Журнал проверил количество подписчиков в инстаграме среди ведущих и бывших боксеров мира. Список десяти лучших The Ring опубликовал в соцсетях.

Смотрите также Сенсационный реванш легенд через 11 лет: кто лучше – Флойд Мейвезер или Мэнни Пакьяо

Кто самый популярный боксер мира?

Вне конкуренции оказались легендарные боксеры из США – Майк Тайсон и Флойд Мейвезер. У "Железного Майка" 34 миллиона подписчиков, когда у его земляка, который объявил о возобновлении карьеры и встретится с Мэнни Пакьяо, – 29,2 миллиона.

Символично, что лидеры рейтинга вскоре проведут выставочный бой.

Третье место в списке с 19,1 миллиона подписчиков занимает Сауль Альварес, который на несколько тысяч опередил Энтони Джошуа.

В перечне самых популярных боксеров мира Украину представил Александр Усик, который замыкает топ-10. Украинца, кроме выше упомянутых боксеров, опережают Райан Гарсия, Мэнни Пакьяо, Тайсон Фьюри, Геннадий Головкин и Хильберто Рамирес.

Отметим, что в топ-10 не попали легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко. Младший из братьев имеет в своем инстаграме почти 1 миллион подписчиков.

Топ-10 самых популярных боксеров мира в инстаграме

Майк Тайсон – 34 миллиона подписчиков; Флойд Мейвезер – 29,2 миллиона подписчиков; Сауль Альварес – 19,1 миллиона подписчиков; Энтони Джошуа – 18,7 миллиона подписчиков; Райан Гарсия – 12,7 миллиона подписчиков; Мэнни Пакьяо – 8,4 миллиона подписчиков; Тайсон Фьюри – 6,7 миллиона подписчиков; Геннадий Головкин – 5,1 миллиона подписчиков; Хильберто Рамирес – 3,7 миллиона подписчиков; Александр Усик – 3,6 миллиона подписчиков.

Интересно то, что The Ring не включил в рейтинг блогера-боксера Джейка Пола. Хотя американец провел несколько боев, они все же были на профессиональном уровне. Ютубер имеет в инстаграме 28,9 миллиона подписчиков, что меньше только Тайсона и Мейвезера.

Кто самый богатый из боксеров?

Сразу шесть самых популярных бойцов из рейтинга The Ring входят в десятку самых богатых боксеров мира по версии GiveMeSport. Так, самым богатым бойцом является Флойд Мейвезер – 400 миллионов долларов.

Усик разместился снова на десятой строчке рейтинга – его состояние оценивают в 120 миллионов долларов. Что касается других боксеров, то их заработки оценивают следующим образом: