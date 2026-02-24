Джо Галлахер, тренер Ловренса Околи, считает, что его подопечный должен получить шанс получить титул WBC. Об этом сообщает Sky Sports.

Кто претендует на титул Усика?

По мнению Галлахера, есть два варианта, как 33-летний Околи может добраться до титула:

первый – поединок с временным чемпионом WBC Кабаэлом за право встретиться с Усиком;

– поединок с временным чемпионом WBC Кабаэлом за право встретиться с Усиком; второй – бой с Кабаэлом за полноценный титул, если Усика лишат пояса.

Специалист отметил, что не видит никаких причин, почему это не может произойти. Более того, Околи готов к встрече с Кабаелом уже в апреле на родине немецкого боксера.

Это бой, которого мы хотим, и я абсолютно уверен, что мы победим так называемого "бугимена" тяжелого веса,

– заявил Галлахер.

Это интересно. Не так давно 39-летний Усик признался, что его любимый чемпионский титул – это зеленый пояс WBC, с которым боксер даже спит в постели. Александр завоевал титул в первом бою против Тайсона Фьюри в 2024 году.

Фрэнк Уоррен, промоутер Кабаэла, одобрительно отозвался о возможном бое своего клиента против Околи. Он добавил, что после того, как боксеры определят сильнейшего, на победителя ожидает бой против Усика.

Как известно, украинец получил разрешение от WBC на добровольную защиту титула, но потом ему придется столкнуться со своим обязательным соперником.

Если Усик проведет добровольный бой, то независимо от того, с кем он будет драться, после этого он должен будет защищать титул против Агита, а если не защитит, то будет вынужден отказаться от пояса,

– сказал Уоррен.

Галлахер убежден, что Околи имеет все необходимое, чтобы в конце концов стать чемпионом мира в тяжелом весе.

Добавим, что, по данным BoxRec, британец провел 24 боя и одержал 23 победы. В его пассиве только одно поражение.

Что дальше для Усика?