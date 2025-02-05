Обидчик Майка Тайсона получил следующего соперника: это звездный чемпион мира

Боксер-блогер Джейк Пол узнал имя своего следующего соперника. На этот раз Пол-младший выйдет в ринг против действующего чемпиона мира, который отмечается своим звездным статусом в современном боксе.

Джейк Пол выйдет в один ринг против чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса. Такую довольно сенсационную новость сообщил инсайдер Джулиус Джулианис, пишет 24 Канал.

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Новый соперник для Джейка Пола

Джулианис сообщил, что стороны обоих бойцов уже договорились о проведении данного поединка. Встреча Джейка Пола и Сауля Альвареса запланирована на май этого 2025-го года.

По его словам, вечер бокса будет совместно продвигаться промоутерской организацией CaneloPromotions, MVP и PBC.

Справка. В конце январе 2025-го года стало известно, что Джейк Пол проведет битву со своим родным старшим братом Логаном Полом. Их поединок состоится 27 марта этого года.

Напомним, что в середине ноября прошлого года Джейк Пол одержал победу по единогласному решению судей над Майком Тайсоном. Болельщики бокса увидели большое возвращение "Железного Майка" в ринг, которое испортил боксер-блогер.

Зато Логан Пол в последний раз выходил в ринг 14-го октября 2023-го года, когда одолел Диллона Дениса. Также Логану приписывают бой против звездного ирландского бойца Конора МакГрегора, который готов вернуться в октагон. Пока неизвестно, когда может состояться эта встреча. Известно лишь, что Конор и Логан подерутся на арене "Wankhede Stadium" в Мумбаи (Индия), а их гонорары будут равны – по 250 миллионов долларов.