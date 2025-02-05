Джейк Пол вийде в один ринг проти чемпіона світу у другій середній вазі Сауля "Канело" Альвареса. Таку доволі сенсаційну новину повідомив інсайдер Джуліус Джуліаніс, пише 24 Канал.

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Новий суперник для Джейка Пола

Джуліаніс повідомив, що сторони обох бійців вже домовились про проведення даного двобою. Зустріч Джейка Пола та Сауля Альвареса запланована на травень цього 2025-го року.

За його словами, вечір боксу буде спільно просуватися промоутерською організацією CaneloPromotions, MVP та PBC.

Довідка. Наприкінці січні 2025-го року стало відомо, що Джейк Пол проведе битву зі своїм рідним старшим братом Логаном Полом. Їх поєдинок відбудеться 27 березня цього року.

Нагадаємо, що у середині листопада минулого року Джейк Пол здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів над Майком Тайсоном. Уболівальники боксу побачили велике повернення "Залізного Майка" у ринг, яке зіпсував боксер-блогер.

Натомість Логан Пол востаннє виходив у ринг 14-го жовтня 2023-го року, коли здолав Діллона Деніса. Також Логану приписують бій проти зіркового ірландського бійця Конора МакГрегора, який готовий повернутись в октагон. Наразі невідомо, коли може відбутись ця зустріч. Відомо лише, що Конор та Логан поб'ються на арені "Wankhede Stadium" у Мумбаї (Індія), а їх гонорари будуть рівні – по 250 мільйонів доларів.