"У меня есть шанс": звездный боксер заявил об амбициозных планах

Сауль Альварес совсем скоро вернется в профессиональный ринг. Звездный боксер сразится против Уильяма Скалла.

"Канело" поделился мыслями относительно следующего поединка. В частности, мексиканец высказался об амбициозных планах относительно своей карьеры, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Какая цель у Альвареса

Сауль Альварес отметил, что он всегда относится серьезно к любому оппоненту и тренируется на сто процентов. "Канело" отметил, что Скалл довольно технический боксер и имеет большой опыт среди любителей.

Мексиканец заявил, что он умеет адаптироваться к различным стилям. По мнению "Канело", бой против Уильяма Скалла станет удачным на его пути к амбициозной цели.

У меня есть шанс вернуть титул IBF и во второй раз стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Поездка в Саудовскую Аравию и бой там – это большая мотивация на этом этапе моей карьеры, ведь я уже достиг всего,

– сказал Альварес.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Уильямом Скаллом состоится 3 мая 2025 года. Место проведения поединка столица Саудовской Аравии – Эр-Рияд.

Ранее Сауль Альварес заговорил о завершении карьеры на профессиональном ринге. Звездный мексиканский боксер назвал количество поединков, которые проведет перед выходом на пенсию.