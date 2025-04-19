"Канело" поділився думками стосовно наступного поєдинку. Зокрема, мексиканець висловився про амбітні плани щодо своєї кар'єри, пише 24 канал із посиланням на The Ring.

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Яка ціль в Альвареса

Сауль Альварес наголосив, що він завжди ставиться серйозно до будь-якого опонента та тренується на сто відсотків. "Канело" зауважив, що Скалл доволі технічний боксер та має великий досвід серед любителів.

Мексиканець заявив, що він вміє адаптуватись до різних стилів. На думку "Канело", бій проти Вільяма Скалла стане вдалим на його шляху до амбітної цілі.

У мене є шанс повернути титул IBF і вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Поїздка до Саудівської Аравії й бій там – це велика мотивація на цьому етапі моєї кар’єри, адже я вже досяг усього,

– сказав Альварес.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Вільямом Скаллом відбудеться 3 травня 2025 року. Місце проведення поєдинку столиця Саудівської Аравії – Ер-Ріяд.

Раніше Сауль Альварес заговорив про завершення кар'єри у професійному ринзі. Зірковий мексиканський боксер назвав кількість поєдинків, які проведе перед виходом на пенсію.