Один из тех, кто бросил вызов Альваресу является Джейк Пол. Несмотря на предварительное согласие бой между мексиканским чемпионом мира и американским блогером не состоится, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Альварес о бое с Полом

Сауль Альварес прокомментировал возможность организовать бой против Джейка Пола. "Канело" объяснил, почему поединок с американским блогером был отменен.

Нужно уметь разыгрывать свои карты. Это был бы не бой, а событие. Но сейчас это не ко времени,

– сказал Альварес.

Напомним, что Сауль Альварес планирует драться против Теренса Кроуфорда. Бой между "Канело" и "Охотником" запланирован на осень 2025 года.

Перед этим мексиканец проведет промежуточный бой с Уильямом Скуллом. Поединок состоится 3 мая.

Ранее Джарон Эннис высказался относительно боя между Альваресом и Кроуфордом. По его мнению, Сауль нанесет первое поражение непобежденному Теренсу.