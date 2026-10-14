Усика включили в пятерку лучших боксеров мира

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес назвал пятерых боксеров, которых считает лучшими в мире независимо от весовой категории. В список мексиканца попал и украинский спортсмен Александр Усик.

Об этом он рассказал в интервью DAZN Boxing. Альварес не стал ранжировать боксеров по местам, однако первым в своем списке назвал именно украинца.

Кого мексиканец включил в свою пятерку лучших боксеров

Александра Усика;

Наою Иноуэ;

Дмитрия Бивола;

Шакура Стивенсона;

Джервонту Дэвиса.

Когда Канело вернется на ринг

Следующий поединок мексиканца запланирован на 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет непобедимый французский боксер Кристиан Мбилли, обладающий титулом WBC во втором среднем весе. На кону будет стоять чемпионский пояс.

Последний раз Канело выходил на ринг в сентябре 2025 года, когда по очкам уступил Теренсу Кроуфорду в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Сейчас Альварес готовится к возвращению на ринг в Испании, где тренируется на базе украинского боксера Усика в городе Гандия.

Напомним, в октябре он заявил, что прекрасно чувствует себя физически, однако уже достиг всех вершин в боксе. 36-летний мексиканец планирует завершить профессиональную карьеру после еще 4 – 5 поединков, ведь он осуществил свои спортивные мечты и теперь стремится сосредоточиться на других целях за пределами ринга.