Про це він розповів в інтерв'ю DAZN Boxing. Альварес не став розподіляти боксерів за місцями, однак першим у своєму переліку назвав саме українця.

Кого до своєї п'ятірки найкращих боксерів включив мексиканець

Олександра Усика;

Наою Іноуе;

Дмитра Бівола;

Шакура Стівенсона;

Джервонту Девіса.

Коли Канело повернеться на ринг

Наступний поєдинок мексиканця запланований на 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Його суперником стане непереможений французький боксер Крістіан Мбіллі, який володіє титулом WBC у другій середній вазі. На кону стоятиме чемпіонський пояс.

Востаннє Канело виходив на ринг у вересні 2025 року, коли за очками поступився Теренсу Кроуфорду в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.

Наразі Альварес готується до повернення на ринг в Іспанії, де тренується на базі українського боксера Усика в місті Гандія.

Нагадаємо, у жовтні він заявив, що чудово почувається фізично, однак уже досяг усіх вершин у боксі. 36-річний мексиканець планує завершити професійну кар'єру після ще 4 – 5 поєдинків, адже здійснив свої спортивні мрії та тепер прагне зосередитися на інших цілях поза рингом.