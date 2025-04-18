Чемпион мира назвал причину, почему не состоялся бой против скандального блогера

Сауль Альварес считается одним из лучших боксеров современности. Против "Канело" хотят драться немало бойцов, чтобы завладеть короной мексиканца.

Один из тех, кто бросил вызов Альваресу является Джейк Пол. Несмотря на предварительное согласие бой между мексиканским чемпионом мира и американским блогером не состоится, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Альварес о бое с Полом

Сауль Альварес прокомментировал возможность организовать бой против Джейка Пола. "Канело" объяснил, почему поединок с американским блогером был отменен.

Нужно уметь разыгрывать свои карты. Это был бы не бой, а событие. Но сейчас это не ко времени,

– сказал Альварес.

Напомним, что Сауль Альварес планирует драться против Теренса Кроуфорда. Бой между "Канело" и "Охотником" запланирован на осень 2025 года.

Перед этим мексиканец проведет промежуточный бой с Уильямом Скуллом. Поединок состоится 3 мая.

Ранее Джарон Эннис высказался относительно боя между Альваресом и Кроуфордом. По его мнению, Сауль нанесет первое поражение непобежденному Теренсу.