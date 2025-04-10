Звездный "Канело" заговорил об окончании карьеры: сколько еще будет боксировать в ринге

Один из самых звездных боксеров мира Сауль Альварес рассказал, когда планирует попрощаться с рингом. Мексиканский боксер назвал возраст, когда уйдет на пенсию.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе заверил, что в течение своей карьеры встречался в ринге против выдающихся соперников. Сауль Альварес заявил, что продолжает свою карьеру, ведь до сих пор наслаждается тем, что он делает в ринге, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

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Когда Альварес уйдет на пенсию

Мексиканский звездный боксер заговорил, сколько еще лет будет радовать фанатов своими выступлениями.

Я дрался со всеми, я дрался с лучшими. Я выиграл много титулов в разных весовых категориях. Я был королем независимо от весовых категорий, бойцом года – всем. Если мы говорим о деньгах, то их никогда не бывает достаточно. Но дело не только в деньгах. Дело в том, чтобы наслаждаться этим. Я все еще наслаждаюсь боксом. Именно поэтому я здесь. Я собираюсь делать свое дело, а потом, в возрасте 37, 38 лет, придет время уйти на пенсию,

– заявил Альварес.

В июле 2025-го "Канело" исполнится 35 лет.

Справка. Сейчас за спиной Альвареса 62 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых в 69-ти проведенных боях. Последний раз мексиканец выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда победил единогласным решением судей Эдгара Берлангу с Пуэрто-Рико.

Ожидается, что в сентябре текущего года Сауль проведет звездный бой против Теренса Кроуфорда. Звезды бокса должны выйти в ринг на стадионе "Allegiant" в Лас-Вегасе (США).