"Не обращайте внимания на долбаного ютубера": "Канело" резко высказался о Джейке Поле

Ранее ходили слухи, что Сауль Альварес проведет бой с Джейком Полом. Однако поединок мексиканского боксера со скандальным американским блогером был отменен.

Инфлюенсер начал обвинять спортсмена в срыве поединка. "Канело" взамен резко высказался об обидчике Майка Тайсона, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Альварес ответил Полу

Сауль Альварес ответил на упреки Джейка Пола о срыве поединка, который должен был состояться в мае этого года. "Канело" заявил, что не стоит обращать внимание на блогера.

Эй, ребята, не обращайте внимания на этого долбаного ютубера. Я просто дерусь с настоящими бойцами. Нельзя играть с Канело,

– сказал Альварес.

Напомним, что Сауль Альварес подписал контракт с Rhiyad Season. Из-за этого был отменен ранее анонсированный поединок Канело с блогером Джейком Полом.