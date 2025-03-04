Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя высказался относительно Сауля Альвареса. Бывший чемпион мира, а ныне промоутер, назвал соперника, которого "Канело" стоит избегать, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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С кем не стоит драться Альваресу

Сауль Альварес дрался со многими именитыми боксерами. Но лишь единицы смогли победить мексиканца за 66 поединков.

Промоутер считает, что Саулю Альваресу не стоит драться с Дмитрием Биволом. По его мнению, мексиканский боксер не сможет победить абсолютного чемпиона мира.

Он ни за что не победит Бивола. Просто ни в коем случае. Стили делают бои. Я очень хотел бы увидеть победу мексиканца на ринге, но он никогда не победит Бивола,

– сказал Де Ла Хойя.

Напомним, что Сауль Альварес уже дрался против Дмитрия Бивола в мае 2022 года. Тогда "Канело" потерпел второе поражение в карьере, проиграв Биволу в бою за титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе.