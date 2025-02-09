Недавно Канело подписал контракт с Rhiyad Season. Турки Аль аш-Шейх уже анонсировал первый бой в рамках соглашения с мексиканцем, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу чиновника в социальной сети в Х.

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Следующий соперник Альвареса

Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям назвал имя следующего соперника Сауля Альвареса. Канело сразится с обладателем чемпионского титула по версии IBF Уильямом Скуллом.

Бой Альварес – Скулл определит, кто станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Ведь Сауль владеет поясами WBO, WBC и WBA.

Мегафайт между Саулем Альваресом и Уильямом Скуллом запланирован на 3 мая этого года. Место проведения поединка аравийский Эр-Рияд.

Напомним, что последний раз Канело дрался против Эдгара Берланги в сентябре 2024 года. Тогда мексиканский боксер одолел пуэрториканца благодаря единогласному решению судей.