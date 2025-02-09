Нещодавно Канело підписав контракт з Rhiyad Season. Туркі Аль аш-Шейх вже анонсував перший бій в межах угоди з мексиканцем, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку чиновника у соціальній мережі в Х.

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Наступний суперник Альвареса

Голова управління Саудівської Аравії з розваг назвав ім'я наступного суперника Сауля Альвареса. Канело битиметься з володарем чемпіонського титулу за версією IBF Вільямом Скуллом.

Бій Альварес – Скулл визначить, хто стане абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Адже Сауль володіє поясами WBO, WBC та WBA.

Мегафайт між Саулем Альваресом та Вільямом Скуллом заплановано на 3 травня цього року. Місце проведення поєдинку аравійський Ер-Ріяд.

Нагадаємо, що востаннє Канело бився проти Едгара Берланги у вересні 2024 року. Тоді мексиканський боксер здолав пуерториканця завдяки одноголосному рішенню суддів.