Турки Аль аш-Шейх анонсировал мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира
Сауль Альварес безусловно один из лучших боксеров современности. Мексиканский чемпион имеет немало титулов, что сделало его главной целью для каждого бойца, который намерен подняться на вершину.
Недавно Канело подписал контракт с Rhiyad Season. Турки Аль аш-Шейх уже анонсировал первый бой в рамках соглашения с мексиканцем, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу чиновника в социальной сети в Х.
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Следующий соперник Альвареса
Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям назвал имя следующего соперника Сауля Альвареса. Канело сразится с обладателем чемпионского титула по версии IBF Уильямом Скуллом.
Бой Альварес – Скулл определит, кто станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Ведь Сауль владеет поясами WBO, WBC и WBA.
Мегафайт между Саулем Альваресом и Уильямом Скуллом запланирован на 3 мая этого года. Место проведения поединка аравийский Эр-Рияд.
Напомним, что последний раз Канело дрался против Эдгара Берланги в сентябре 2024 года. Тогда мексиканский боксер одолел пуэрториканца благодаря единогласному решению судей.