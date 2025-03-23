"Бад надерет задницу": известный тренер назвал победителя боя Альварес – Кроуфорд
- В 2025 году ожидается бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который активно обсуждают в боксерском сообществе.
- Тренер Кроуфорда, Брайан Макинтайр, высказался относительно боя Альварес – Кроуфорд.
В 2025 году должно состояться немало грандиозных поединков. В списке самых ожидаемых боев по праву находится противостояние между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.
Потенциальный бой Альварес – Кроуфорд активно обсуждают в боксерском сообществе. Брайан Макинтайр поделился мыслями относительно будущего мегафайта, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.
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Сможет ли Кроуфорд победить Альвареса
Тренер "Охотника" рассказал, как боксер готовится к поединку против Сауля Альвареса. Макинтайр подчеркнул, что у них немало времени, чтобы пройти хороший тренировочный лагерь.
Брайан Макинтайр отметил, что он не может дождаться боя против "Канело". Ведь специалист хочет доказать, что Кроуфорд лучший в мире и имеет лучшую команду среди всех.
Это не долбанный бой за деньги. Все могут думать, что дело в деньгах, но это не так. Бад надерет задницу этому ублюдку, вот увидите,
– сказал Макинтайр.
Напомним, что Сауль Альварес проведет в мае бой против Уильяма Скулла. После чего ожидается официальное объявление поединка против Теренса Кроуфорда.
Ранее Хасим Рахман поделился мыслями относительно боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Бывший чемпион мира считает, что "Охотник" победит "Канело" в очном противостоянии.