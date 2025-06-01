Звездный абсолютный чемпион назвал дату окончания карьеры

Звездный мексиканский боксер Сауль Альварес заговорил об окончании карьеры. Канело рассказал, когда планирует повесить перчатки на гвоздь.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе признался, что еще немного времени порадует своими выступлениями поклонников бокса. Сауль Альварес заявил, что определился с возрастом, в котором попрощается с боксерскими перчатками и рингом, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Когда Альварес уйдет на пенсию

Канело добавил, что еще чувствует в себе силы продолжать выступать на высоком уровне.

Турки Аль аш-Шейх – это тот человек, с которым я точно завершу карьеру. Мое тело в порядке, я могу боксировать еще несколько лет. 37 – это возраст, в котором я хочу уйти из бокса, а не чтобы бокс заставил меня уйти. Мне не нужно делать это ради денег или наследства. Я говорил, что завершу карьеру в 37, и я уверен, что так и будет,

– заявил Альварес.

Отметим, что боксер Вирджил Ортис заявлял, что ближайший бой против Альвареса станет для его соперника Теренса Кроуфорда прощальным в карьере. Канело и "Охотник" сойдутся в ринге 12 сентября текущего 2025 года. Их встречу переносили на 13 сентября, но впоследствии стало известно, что мегафайт таки состоится в старую дату.

Последний раз Альварес выходил в ринг недавно 4 мая этого года, когда победил Уильяма Скалла единогласным решением судей. Благодаря этой победе Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона. Сразу после триумфа мексиканец узнал о бое против Теренса. Эта победа стала для Альвареса 63-й на профи-ринге в 67 боях при 2 поражениях и стольких же мировых.

Зато Кроуфорд в своем предыдущем бою одолел узбека Исраила Мадримова (3 августа 2024 года). Непобедимый американец провел в профессионалах 41 поединок – 41 победа (31 – нокаутом).