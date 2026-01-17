Это одна из самых больших тайн Владимира Кличко, которая оказалась в руках только одного человека

В 2017 году Владимир Кличко провел последний бой в профессиональные карьере, потерпев поражение в драматическом бою против Энтони Джошуа. Именно с этим поединком связан один из секретов украинского боксера.

В халат Кличко перед боем с Джошуа была зашита флешка, которая содержала прогноз украинца на бой. Что было на флешке и где она сейчас – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Вызвали даже скорую: почему братья Кличко отказались вместе выходить на ринг

Что известно о флешке Кличко?

Боксерский халат Кличко с поединка против Джошуа продали за 215 тысяч долларов. В своих соцсетях украинец сообщил, что направит средства в свой фонд помощи детям из неблагополучных семей. Имя покупателя держат в тайне до сих пор, однако известно, что он владеет флешкой с халата.

Интересно, что Энтони Джошуа через других людей пытался купить флешку на аукционе, сделав ставку в размере 5000 фунтов стерлингов.

Это большие деньги. Но я думаю, что в итоге она была продана примерно за 160 тысяч фунтов стерлингов. Так что я был далек от отметки, которую нужно было предложить, чтобы выиграть аукцион,

– пожаловался Энтони OxfordUnion.

Кроме того, британский боксер убежден, что история с флешкой была информационно-психологической операцией лагеря Кличко перед боем. Также он цитировал Кличко, который якобы сказал, что прогнозировал свою победу.

Что Кличко сказал о флешке?

В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" Кличко рассказал, что флешку приобрел человек из-за границы, а не в Украине. По словам Владимира, он не имеет права раскрывать персону владельца устройства.

При этом украинец опроверг, что Джошуа якобы знает, что на флешке. Он заметил, что информацией владеет он сам, тот, кто записывал видео, а также покупатель.

Это решение этого человека, предоставлять ли в публичное пространство, что на флешке или не предоставлять это. Я удивлен, что до сих пор этот человек не показал это все публично. Я не буду рассказывать о том, что там было, потому что это будет против правил. Я сказал, что тот, кто получит этот халат – получит информацию с флешки. Поэтому все остальное это только мысли, не более,

– сказал Кличко.

Как завершился бой Кличко – Джошуа?

Кличко и Джошуа встретились 29 апреля 2017 года в бою за титулы IBF, WBA и IBO. В 5 раунде британец отправил украинца в нокдаун, однако уже в следующей трехминутке Кличко заставил Джошуа оказаться на канвасе.

Владимир контролировал вторую половину поединка, однако в 11 раунде пропустил мощный апперкот, после которого дважды побывал в нокдауне. В итоге рефери остановил бой.

В августе 2017 года Владимир объявил о завершении профессиональной карьеры. Однако на протяжении всех лет появлялись сообщения, что он готовит возвращение на ринг ради рекорда Джорджа Формана, который является самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе.

Кроме того, украинец часто подогревает слухи, показывая свои тренировки. Более того, промоутер Александр Красюк в интервью Okay Eva заявлял, что Владимир не прекращал тренировки и находится в отличной форме.

Как развилась карьера Джошуа?