В сентябре 2025 года состоится грандиозный вечер бокса в Лас-Вегасе на "Allegiant Stadium". В главном поединке Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда.

В андеркарде Альварес – Кроуфорд сразится Сергей Богачук. Украинский боксер узнал имя своего соперника на вечере бокса в Лас-Вегасе, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

С кем будет драться Богачук?

Сергей Богачук выступает в первом среднем весе. Соперником украинского боксера станет американец Брэндон Адамс, который ранее встречался с нашим бойцом.

Отметим, что украинский и американский боксеры проведут реванш. В 2021 году Брэндон Адамс победил Сергея Богачука, нокаутировав его в 8 раунде поединка.

Анонс вечера бокса в Лас-Вегасе / Фото The Ring

Напомним, что вечер бокса в Лас-Вегасе состоится 13 сентября 2025 года. В бою за статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе встретятся Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд.

Ранее сообщалось о том, что Майки Гарсия сделал прогноз на бой Альварес – Кроуфорд в Лас-Вегасе. Бывший чемпион мира выбрал своего победителя адского противостояния.