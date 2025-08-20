У вересні 2025 року відбудеться грандіозний вечір боксу у Лас-Вегасі на "Allegiant Stadium". У головному поєдинку Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда.

В андеркарді Альварес – Кроуфорд битиметься Сергій Богачук. Український боксер дізнався ім'я свого суперника на вечорі боксу у Лас-Вегасі, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

З ким битиметься Богачук?

Сергій Богачук виступає у першій середній вазі. Суперником українського боксера стане американець Брендон Адамс, який раніше зустрічався з нашим бійцем.

Відзначимо, що український та американський боксери проведуть реванш. У 2021 році Брендон Адамс переміг Сергія Богачука, нокаутувавши його у 8 раунді поєдинку.

Нагадаємо, що вечір боксу у Лас-Вегасі відбудеться 13 вересня 2025 року. У бою за статус абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі зустрінуться Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд.

Раніше повідомляли про те, що Майкі Гарсія зробив прогноз на бій Альварес – Кроуфорд у Лас-Вегасі. Колишній чемпіон світу обрав свого переможця пекельного протистояння.