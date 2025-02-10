29-летний украинский боксер оказался на первой позиции этой весовой категории после того, как в декабре 2024-го года победил британца Ишмаэля Дэвиса. Их встреча состоялась в рамках андеркарда реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри.

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Украинец на коне

Сергей Богачук оставил за своей спиной Исраила Мадримова из Узбекистана и Ксандера Заяс из Пуэрто-Рико. Эти двое боксеров заняли вторую и третью позиции соответственно, информирует 24 Канал со ссылкой на WBC.

Топ-10 лучших боксеров в рейтинге WBC (первый средний вес):

Сергей Богачук Исраил Мадримов Ксандер Заяс Чарльз Конвелл Хесус Рамос Каллум Уолш Эрмал Гадрибиадж Бакари Самаке Йоэнис Теллез Абасс Барау

Напомним, что благодаря победе над Дэвисом Богачук стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Себастьян Фундора. В то же время временным чемпионом является другой американец Вирджил Ортис.

Справка. В бою Вирджил Ортис – Исраил Мадримов определится следующий соперник Богачука. Это будет поединок за звание временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Отметим, что Богачук уже имеет негативный опыт выступления против Ортиса. Летом прошлого года Сергей уступил американскому оппоненту. За своей спиной украинский боксер имеет 25 побед в 27-ми боях (24 – нокаутом), а также два поражения.

Также недавно Богачук бросал вызов Фундоре. Но Себастьян проигнорировал предложение украинца и захотел провести обязательную защиту по линии WBO, поясом которой он тоже владеет.