29-річний український боксер опинився на першій позиції цієї вагової категорії після того, як у грудні 2024-го року переміг британця Ішмаеля Девіса. Їх зустріч відбулась у рамках андеркарду реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

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Українець на коні

Сергій Богачук залишив за своєю спиною Ісраїла Мадрімова із Узбекистану та Ксандера Заяс із Пуерто-Рико. Ці двоє боксерів зайняли другу та третю позиції відповідно, інформує 24 Канал із посиланням на WBC.

Топ-10 найкращих боксерів у рейтингу WBC (перша середня вага):

Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов Ксандер Заяс Чарльз Конвелл Хесус Рамос Каллум Волш Ермал Гадрібіадж Бакарі Самаке Йоеніс Теллез Абасс Барау

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Девісом Богачук став обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє Себастьян Фундора. Водночас тимчасовим чемпіоном є інший американець Вірджил Ортіс.

Довідка. У бою Вірджил Ортіс – Ісраїл Мадрімов визначиться наступний суперник Богачука. Це буде поєдинок за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

Відзначимо, що Богачук вже має негативний досвід виступу проти Ортіса. Влітку минулого року Сергій поступився американському опоненту. За своєю спиною український боксер має 25 перемог у 27-ми боях (24 – нокаутом), а також дві поразки.

Також нещодавно Богачук кидав виклик Фундорі. Але Себастьян проігнорував пропозицію українця та захотів провести обов'язковий захист по лінії WBO, поясом якої він теж володіє.